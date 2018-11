L’Oh is ook open op vrijdag- en zaterdagavond Tom Van de Weyer

22 november 2018

In onze recensie over restaurant L’Oh van woensdag 21 november ontbraken de volledige openingsuren. L’Oh is geopend op maandag en dinsdag van 12 tot 13 uur en van 19 tot 20 uur, donderdag van 19 tot 20 uur, vrijdag van 12 tot 13 uur en van 19 en 20.15 uur, zaterdag van 19 tot 20.15 uur. Woensdag en zondag is het gesloten.