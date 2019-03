L’Oh hoort bij de Jeunes Restaurateurs d’Europe Redactie

18 maart 2019

17u39 0 Tielt-Winge Restaurant L’Oh is voortaan lid van de Jeunes Restaurateurs d’Europa. Uitbaters Simon Goyens (39) en Leen Weckhuyzen (37) openden hun zaak nog geen twee jaar geleden, maar verdienen al erkenning in de hoogste kringen van de internationale gastronomie.

Jeunes Restaurateurs d’Europe is een vereniging van jonge meesterchefs tussen de 23 en 49 jaar. 350 restaurants en 160 hotels in 15 landen zijn lid. In België zijn 23 restauranthouders lid, waaronder in onze regio Filip Dewijnants van Fidalgo in Tienen. L’Oh was dit jaar het enige Belgische restaurant dat wordt voorgedragen als nieuw lid van JRE.

“Het is een kwaliteitslabel waaronder talenten hun krachten bundelen”, zegt Goyens. “De jury heeft ons anoniem beoordeeld tijdens een bezoek aan het restaurant. Wanneer het is gebeurd en welke gerechten de doorslag gaven, is niet bekend. Het lidmaatschap is vooral een erkenning dat wij heel gepassioneerd bezig zijn met ons vak. De oude stempel van een bazige chefkok bestaat nog wel, maar Leen en ik vormen met vier vaste medewerkers een hecht team.”

Zucht van verwondering

Goyens begon zijn carrière in 2005 als traiteur. Hij deed ervaring op in de keukens van onder andere Felix Alen en Frank Fol. In 2009 begon hij in Tielt-Winge een klein huiskamerrestaurant, dat hij verbouwde en in september 2017 omdoopte in L’Oh. “De naam verwijst naar de zucht van verwondering die onze tafelgasten maken, maar ook naar water, want vroeger was hier een moeras.” Het gastronomisch restaurant brengt uitgelezen gerechtjes met streekproducten en groenten en kruiden uit de eigen moestuin.

Foodies vonden algauw hun weg naar het landelijke Tielt-Winge. Na amper een jaar kreeg L’Oh een eerste vermelding in de culinaire gids Gault & Millau, met een score van 13,5 op 20. Dit is uitzonderlijk, want gewoonlijk krijgt een nieuwkomer 12 op 20. L’Oh werd intussen ook lid van de vereniging Disciples Escoffier, waar ook het Hof van Cleve deel van uitmaakt.

“Nu we ook het label van JRE gekregen hebben gaan we onze prijzen beslist niet verhogen”, zegt Goyens. “We doen verder aan de huidige kwaliteit. De menu’s en wijnkaart veranderen wel regelmatig om steeds te blijven verrassen.”

Nieuw publiek

“We staan nu in de Europese JRE-gids van 2019. Wellicht trekt dit een nieuw publiek aan. Er zijn fans die de gids volgen en de verschillende restaurants in Europa bezoeken. We mochten eerder al gasten ontvangen uit Spanje en Frankrijk. Er waren mensen die speciaal uit Duitsland naar L’Oh kwamen, toen ze ons gevonden hadden in de gids van Gault &Millau.”

“We zijn uitgenodigd om onze Europese collega’s te ontmoeten op twee buitenlandse meetings. Op 28 en 29 april wordt het internationale congres van JRE gehouden in Luik. Daar zullen we koken voor 300 gasten.”