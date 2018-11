KVLV opent ‘Mamadepot’ in leegstaande kleuterschool Kringwinkel voor baby- en kinderkleding bestrijdt armoede en is ook duurzaam Tom Van de Weyer

16 november 2018

15u20 0 Tielt-Winge Drie KVLV-groepen openen het ‘Mamadepot Hageland’ in de oude kleuterschool. Jonge moeders vinden er kleren en spulletjes voor kinderen tot 18 jaar. “Dit is een kringwinkel voor iedereen, en een plaats voor sociale contacten”, zeggen de dames van KVLV.

De dorpsschool van ’t Hagekind in Meensel sloot in 2016 de deuren, toen er maar een handjevol kleuters meer zat. “Parochiale Werken dacht eraan het gebouw te verkopen, maar dat zouden we zonde vinden. De school moet een centrale functie behouden in het dorp”, zegt Veerle Van Welden, regioverantwoordelijke van KVLV. “In Bertem-Leefdaal hadden we al een Mamadepot. Onze voorzitter Bernadette Craninckx kwam met het idee om ook hier eentje op te richten. Beheerder Felix Van Meerbergen gaf de school ter beschikking voor ons sociaal project, dat twee jaar zal proefdraaien.”

Het Mamadepot wordt een kringwinkel, specifiek met tweedehands spulletjes voor baby’s, kleuters en kinderen tot 18 jaar. Je vindt er kleren, speelgoed, buggy’s, bedjes, teddyberen, fietsjes en kinderboeken. Jonge moeders en toekomstige mamma’s vinden hier hun gading. Je betaalt een miniprijs.

“We merken dat er in plattelandsgemeenten steeds meer armoede is. Met dit project willen we hier iets aan doen”, zegt Van Welden. “In eerste instantie werken we samen met het OCMW Van Tielt-Winge. Zij sturen cliënten door die hier gratis tien stukken mogen uitkiezen. Wie gestuurd is door de parochie of een erkende organisatie komt ook in aanmerking. Maar er is steeds meer verdoken armoede, bij mensen die niet afhangen van een leefloon en zelfs onder tweeverdieners. Zij kunnen hier ook iets kopen voor een kleine prijs.”

“We staan niet enkel voor zorg, maar ook voor duurzaamheid. Kleren voor baby’s en kleuters worden kortstondig gebruikt. In plaats van ze daarna weg te gooien, kan je ze hier doorgeven. Iedereen die jonge kinderen heeft is welkom. Naast een kringwinkel is het Mamadepot ook een ontmoetingsplaats voor sociale contact. In de zaal achter de winkel kan je een kop koffie drinken. Er is ook een speelhoek ingericht.”

De KVLV-groepen van Sint-Joris-Winge, Tielt en Meensel-Kiezegem zetten zich met zo’n 15 vrijwilligers achter de herinrichting van de school. Vier studenten Sociaal-Cultureel Werk van de hogeschool UCLL bouwen een semester mee aan het project. “Het doet me denken aan het Bijbelverhaal van de broden en vissen: onze middelen vermenigvuldigden zich door alle spontane medewerking die we kregen”, zegt Van Welden. “Vanaf september ontvingen we tweedehands spullen en ze blijven maar komen. We krijgen financiële steun uit alle mogelijke hoeken, van Rotary Hageland, ACW en de Koning Boudewijnstichting. De Spar van Glabbeek schonk rekken, waarmee we ons aanbod kunnen opstellen. Edith Saevels heeft dat heel professioneel gedaan. Het ziet eruit als een echte winkel.”

Het Mamadepot zal open zijn elke eerste dinsdag van de maand, van 18 tot 20 uur, en elke derde woensdag van de maand, van 13 tot 18 uur. Nu zaterdag is de feestelijke inhuldiging van 14 tot 18 uur. Na enkele toespraken van KVLV-dames zegent diaken Luc Claeys het gebouw in en kan je de winkel bezoeken. Voor kinderen zijn er animatie en knutselactiviteiten.