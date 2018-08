Kunstwerk De Reis onthuld langs bloesemroute 14 augustus 2018

Het kunstwerk 'De Reis' van Steve Spilstyns werd door gedeputeerde Monique Swinnen onthuld langs de boomgaard van Fruit Vanhellemont in Meensel-Kiezegem. "Het werk is van staal en symboliseert de reis van het stuifmeel, maar ook de reis die fruitplukkers uit andere culturen hebben afgelegd naar deze streek", zegt Spilstyns. De eigenaars van het bedrijf hebben op hun grond de fundering gelegd om het werk te plaatsen. Het is een van de elf kunstwerken in de gemeentes langs de 'fruitbeeldige' fietsroutes van het Hageland. Info op www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems.





(VDWT)