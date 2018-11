Koppel begint eigen zender met buurttelevisie Website trekt wekelijks 3.000 kijkers Tom Van de Weyer

29 november 2018

20u32 3 Tielt-Winge Het echtpaar Jo Peeters (46) en Sofie Van Krunkelveldt (35) is een eigen zender begonnen met buurttelevisie. Tielt-Winge-tv komt al bij een kwart van de bewoners op het scherm. “De mensen willen graag zichzelf zien en ook wat er bij de buren gebeurt.”

Jo en Sofie zijn bekend van hun Oorlogsmuseum van het Frans-Belgisch Verzet, dat ze eind 2016 openden in hun huis. “Dat deel van de geschiedenis heeft mij altijd gefascineerd, omdat mijn grootvader in het verzet zat”, zegt Jo. “In het museum hebben we een hele collectie opgebouwd van archieven en objecten.”

“Om de geschiedenis van het verzet wat meer tot leven te brengen, waren we begonnen met korte historische documentaires te maken. Hiervoor hadden we ons eigen productiehuis Corner 45 Filmworks opgericht”, zegt Jo. “Ik heb zes jaar gewerkt bij het productiehuis Option in Mechelen, waar ik de postproductie deed van videoclips. We hebben dus een ruime ervaring en hebben ook de audiovisuele middelen in huis.”

“Onze technische bagage gebruiken we nu ook voor alledaagse onderwerpen. De regionale zender ROB-tv zoomt af en toe wel eens in op onze gemeente, maar kan natuurlijk niet elke bruiloft komen filmen. Daarom vonden we het een leuk idee om zelf reportages te draaien van grote en kleine gebeurtenissen in Tielt-Winge.”

“De bevolking blijft op de hoogte, van jubileums tot optredens en de benefiet voor de afgebrande frituur in Meensel-Kiezegem. De kijkcijfers zijn enorm. Wekelijks stemmen bijna 3.000 kijkers af op onze site, dat is een kwart van de bevolking. De mensen willen graag zien wat er bij hen in de buurt gebeurt.”

Jo doet de opnames en de montage, Sofie het geluid en de interviews. “Naast korte nieuwsfeitjes maken we de reeks ‘Het moment’ van drie minuten en langere reportages ‘Buiten Gekeken’ van zo’n tien minuten. Het verhaal over de kraak van de geldautomaat op het Gouden Kruispunt is met 28.000 views het drukst bekeken. Wij zijn echter geen vliegende reporters die ‘breaking news’ brengen. Beroepshalve zijn we nog met andere dingen bezig en natuurlijk gaat ook veel tijd naar de zorg voor het Oorlogsmuseum.” Jo is restaurateur van museumstukken in ijzer en hout en Sofie werkt in de ICT-sector.

“Nu TWTV begint te lopen als een trein doen we wel eens beroep op een freelancer om de reportages te maken. Van alles wat we filmen houden we een kopie bij in een gesloten archief. Over tientallen jaren is dit erfgoed.” Je kan TWTV bekijken op www.tieltwingetv.be. De filmpjes zijn gelinkt naar You Tube.