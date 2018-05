Kerkenplan veroorzaakt politiek relletje SUBSIDIE VAN 178.000 EURO GESCHRAPT OMDAT NIETS WERD GOEDGEKEURD TOM VAN DE WEYER

29 mei 2018

02u37 0 Tielt-Winge De Sint-Mattheuskerk in Meensel-Kiezegem loopt een flinke renovatiepremie mis van 178.150 euro. De premie werd geschrapt omdat Tielt-Winge geen kerkenplan had goedgekeurd. Oppositiepartij N-VA is boos, maar burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) ziet het niet somber in: "De kerkfabrieken hebben samen 700.000 euro op overschot. Ze kunnen herstellingen best zelf betalen."

Het dak en de gevel van de dorpskerk van Meensel-Kiezegem zijn al jaren toe aan een opknapbeurt. De kerkfabriek Sint-Mattheus diende in 2014 bij Onroerend Erfgoed een restauratiedossier in. Er was een subsidie van 178.150 euro voorzien, maar dat bedrag werd in oktober vorig jaar geschrapt.





"Het gemeentebestuur had nog steeds haar kerkenbeleidsplan niet goedgekeurd", zegt Tom Werner, voorzitter van oppositiepartij N-VA. "Sindsdien heeft het bestuur niets meer gedaan. De nodige renovatiewerken worden uitgesteld. Dit is een kaakslag voor de vrijwilligers van de kerkfabriek, die steeds hun best doen. Het gemeentebestuur moet nu eindelijk eens een kerkenplan opstellen samen met alle betrokken partijen."





Volgens minister van Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) moet het plan worden goedgekeurd door de gemeenteraad èn het bisdom. Pas wanneer hieraan voldaan wordt, kan er een nieuwe premie worden aangevraagd. Het bisdom en Tielt-Winge staan echter met gekruiste armen tegenover elkaar. De ruzie gaat over de pastorie Sint-Pieter in Kiezegem.





Bisdom werkt zelf niet mee

"Zolang niet duidelijk wordt wie de eigenaar is van dat gebouw, kan geen akkoord gesloten worden. Momenteel wordt de pastorie bezet door het kantoor van een diaken, wat niet de afspraak was", zegt Beeken.





"Vier jaar geleden hadden wij al een kerken- en pastorieënplan opgemaakt en goedgekeurd. Ook het centraal kerkbestuur stond erachter, maar toch werd het afgekraakt door het bisdom", gaat Beeken verder. "Het bisdom wil zelf een kerkenplan maken. Eind vorig jaar werd ons eentje gepresenteerd. Het was zo vaag dat we het niet eens op de gemeenteraad konden voorleggen. Deze legislatuur verwacht ik niet meer dat er nog iets gebeurt. Als het bisdom volgend jaar nog tegenwerkt, moet het stadsbestuur allicht naar de rechtbank stappen."





Beeken vindt het mislopen van de subsidie jammer, maar ziet genoeg slagkracht bij Sint-Mattheus. "Uit de jaarrekeningen van 2017 blijkt dat de zes kerkfabrieken samen 700.000 euro op overschot hebben. Zij kunnen renovaties desnoods zelf betalen."