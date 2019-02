Kacheltje mogelijke oorzaak van dodelijke brand Kristien Bollen

18 februari 2019

In een chalet in de Kaaskorf in Tielt-Winge brak zaterdagnacht rond iets voor 1 uur een brand uit. De bewoonster van de chalet, een vrouw van 49 jaar, kon het pand niet tijdig verlaten en overleed. Ook een aantal van haar katten kwamen om in de brand. De branddeskundige, het labo, de wetsarts, het afstappingsteam van de FGP en het parket kwamen ter plaatse om de oorzaak van de brand en het overlijden te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen zou er geen kwaad opzet in het spel zijn en zou de brand ontstaan zijn door een kacheltje in de veranda. Vandaag volgde er nog een autopsie die, volgens de eerste resultaten, eveneens geen inmenging van derden blootlegde. Er zullen nog brandstalen worden geanalyseerd.