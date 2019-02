Kaaskorf heeft ten vroegste in 2022 riolen en wegen in asfalt Tom Van de Weyer

18 februari 2019

15u44 0 Tielt-Winge De Kaaskorf zal ten vroegste in 2022 gescheiden riolering krijgen en een verhard wegdek. De wegeniswerken worden betaald door de bewoners van de woonwijk zelf. “Zij zijn vragende partij en hebben er het meest voordeel bij”, zegt schepen van Openbare werken Gunther Clinckx (Open Vld).

Bewoners van de Kaaskorf in Houwaart klagen al jaren over de slechte staat van de straten en de moeilijke bereikbaarheid van hun wijk. Zaterdagochtend werd dit probleem nog eens pijnlijk duidelijk. Bij een woningbrand was een vrouw om het leven gekomen. “De brandweer en hulpdiensten hebben lang moeten zoeken voor ze op het juiste adres geraakten. Hier is nauwelijks een weg en geen straatverlichting”, klinkt het.

De Kaaskorf ontstond eind jaren 70 als een buitenverblijf in het groen, maar met de jaren werd het een wijk met permanente bewoning. Er staan nu bijna 200 chalets en woonwagens. In 2015 veranderde de deputatie het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van recreatiezone naar woonzone. Voorwaarde was dat de wijk ontdubbelde riolering krijgt en de gemeente wegenis en nutsvoorzieningen voorziet. Tielt-Winge kreeg vijf jaar de tijd om dat in orde te brengen.

De regularisatie is echter nog niet rond in 2020. “Een dossier voor riolering neemt gewoonlijk tien jaar in beslag”, zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). “Momenteel doet het studiebureau Jonckheere metingen en maakt een technisch plan om een riolenstelsel aan te leggen in de Kaaskorf. Dat plan wordt dit jaar goedgekeurd door de Vlaamse Milieumaatschappij.”

“Het afvalwater van de Kaaskorf zal worden opgevangen in een collector en afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie op de Rillaarseweg. Aquafin gaat die nieuwe collector leggen in de Haldertstraat, ten vroegste in 2021. We maken van dit werk gebruik om er nieuwe fietspaden te leggen, net als op een deel van de Rillaarseweg”, zegt Beeken. “Daarna legt Riobra in de Kaaskorf rioolbuizen die gekoppeld worden op de collector, een werk dat wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. Pas wanneer dit alles klaar is kan de gemeente beginnen met asfalt en straatverlichting te voorzien. In het beste geval gebeurt dat in 2022.”

Voor deze gemeentelijke werken zou naar schatting 1,9 miljoen nodig zijn. “Dit geld heeft Tielt-Winge niet meteen op zak, maar we gaan een lening aan en heffen ook een verhaalbelasting op de bewoners van de wijk”, zegt schepen van Openbare werken Gunther Clinckx (Open Vld). “Zij vragen al lang om een verharde weg.”

De gemeente krijgt regelmatig de vraag om de slechte staat van de wegen in de Kaaskorf te herstellen. Daarom liet ze vorig jaar enkele vrachtwagens grind storten op de kruispunten. De bewoners stroopten de mouwen op om er de putten in de weg mee te dempen. “Wij als gemeente kunnen er zelf niet aan beginnen”, legt Clinckx uit. “Het grote probleem is dat de Kaaskorf één hoofdas heeft die openbare weg is, maar de rest van de straten is privéterrein. Het is niet aan ons om de opritten van garages te onderhouden.” Beeken adviseert bewoners die in aanmerking willen komen voor regularisatie om afstand te doen van zijn grond, zodat de gemeente er werken van openbaar nut kan uitvoeren.