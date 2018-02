Infoavond over zwammen 13 februari 2018

Regionaal Landschap Noord-Hageland organiseert vanavond een 'kennismaking met zwammen'. Kenner Georges Buelens neemt het publiek mee in het rijk van de paddenstoelen en geeft uitleg over de verschillende soorten. De avond gaat door van 20 tot 22.30 uur in Huize Hageland, in de Oudepastoriestraat 22. De toegang is gratis. Info op www.rlnh.be/winteravond-kennismaking-met-zwammen





(VDWT)