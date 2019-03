Inbrekers stelen geld Kristien Bollen

11 maart 2019

16u52 0

Bewoners van een huis in de Haldertstraat in Tielt-Winge stelden bij hun thuiskomst zondag in de late namiddag vast dat dieven ingebroken hadden. De daders forceerden een deur aan de achterzijde om de woning binnen te dringen. De dieven doorzochten het huis en gingen aan de haal met wat cash geld.