Inbrekers stelen cash geld uit handelszaak 27 januari 2018

Een handelszaak aan de Kapellekensweg in Meensel-Kiezegem kreeg inbrekers over de vloer in de nacht van woensdag op donderdag. De daders hadden een draad van de omheining doorgeknipt en hadden aan de achterkant van het gebouw een raam geforceerd. Binnen werd het bureel doorzocht. Uit de kassa werd cash geld gestolen, ter waarde van enkele honderden euro's.





De politie is een buurtonderzoek begonnen. (VDWT)