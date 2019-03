Inbrekers slaan voor derde maal toe in cafetaria De Maere... en maken 100 euro buit Kristien Bollen

28 maart 2019

18u39 0 Tielt-Winge In het cafetaria De Maere aan het GS De Maere langs de Leuvensesteenweg in Sint-Joris-Winge hebben dieven afgelopen nacht weer maar eens toegeslagen. De daders drongen binnen via een lichtkoepel in het dak van het gemeenschapscentrum en maakten vervolgens een binnendeur stuk om het café binnen te dringen. De daders wisten precies langs waar en hoe dat ze moesten toeslaan, helaas voor hen bleef de buit beperkt tot een 100 euro. Voor de zaakvoerder is de schade echter veel groter.

Stefan Ludanyi (43), beter bekend als “Stef”, is het stilletjesaan wel wat beu. De man runt nu al zeven jaar de zaak, maar in de laatste drie jaar werd er maar liefst drie maal ingebroken.

“Het is precies of ik elk jaar wel ‘in de prijzen val’.... “ zucht Stef. “ Gisterenavond sloot ik de zaak om kwart voor twee ‘s nachts, deze ochtend rond 8 uur stelden we de inbraak vast. Volgens mij zijn het zeker geen onbekenden. Of ze hebben toch goed hun huiswerk gemaakt: via een lichtkoepel in het dak drongen ze binnen in een technische ruimte van het gemeenschapscentrum. Vervolgens gingen ze via de grote zaal naar de gang hiernaast. Ze wisten precies welke deur ze moesten stuk maken. Ze sloegen een gat en konden zo de sleutel - die steevast langs de binnenzijde van het slot zit - omdraaien. Geen toeval volgens mij maar ja...”

Camera

“Duidelijk wisten de dieven dat er een camera was. De kabel ervan werd overgesneden zodat er geen beeldmateriaal zou zijn. Ook maakten ze nog eens bewust kortsluiting van de elektriciteit. De dieven waren duidelijk uit op cash geld. Blijkbaar dachten ze dat er in de bingo-automaat wat te rapen viel. Mogelijk maakten ze hiervoor kortsluiting, zodat een eventueel alarm bij het openbreken van de bingo niet zou kunnen werken. Met een koevoet braken ze het toestel open. Niet enkel de geldlade moest eraan geloven, ook de electronica werd losgerukt.”

“Wat de dieven niet wisten is dat alle automaten regelmatig leeggemaakt worden. Na twee vorige inbraken neem je wel zulke maatregelen. De kassalade werd eveneens opengebroken, ook hier blijft nooit geld in achter, enkel wat muntstukken. De dieven namen zelfs enkel die van één en twee euro mee. Van 50, 20, 10 cent lieten ze liggen. Een laptop en twee beamers, die toch wel wat waarde hebben, raakten ze niet eens aan. Dat wijst er volgens mij op dat ze ‘snel geld’ wilden. Mijn iPad die hier lag sloegen ze stuk met hun koevoet. Om zeker te zijn dat die defect zou zijn. Uit frustratie ? Mogelijk, ofwel vreesden ze dat er beeldmateriaal zou opstaan van de bewakingscamera van het moment dat ze via de deur binnen kwamen en de camera wisten uit te schakelen.”

“Ach, voor hen bleef de buit beperkt. De schade moeten we zo snel mogelijk laten herstellen maar intussen kan het café wel weer open. Bij de vorige inbraak namen ze de sterke drank mee en kieperden enkele vuilniszakken uit in de zaak. Maar een inbraak is nooit leuk. Hopelijk is het nu wél de laatste keer.”