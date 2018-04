Inbrekers proberen meerdere huizen op Leuvensesteenweg 04 april 2018

Bewoners van een huis op de Leuvensesteenweg in Tielt-Winge stelden maandagnamiddag rond 13.05 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Wat de inbrekers precies konden ontvreemden, is nog niet geweten.





Ook wat verderop in dezelfde straat merkten bewoners die dag rond 14.25 uur op dat dieven getracht hadden in te breken, maar hier raakten de daders echter niet binnen. (KBG)