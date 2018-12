Inbrekers forceren raam Kristien Bollen

11 december 2018

18u08

Aan de Halensebaan in Tielt-Winge stelde men deze voormiddag rond 10 uur vast dat dieven ingebroken hadden in een woning. De daders klommen over de omheining en forceerden vervolgens een rolluik en raam aan de achterzijde van het huis om binnen te dringen. In de woning werden zowat alle vertrekken doorzocht, kasten en lades leeggehaald. Door de grote wanorde die de daders achter lieten, is het niet meteen geweten wat er precies werd gestolen.