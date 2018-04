Inbraken 16 april 2018

In de Haldertstraat in Tielt-Winge stelde de bewoner van een huis zaterdagnamiddag rond 13.40 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Later op de dag, rond 17.35 uur stelden bewoners wat verderop in de straat bij hun thuiskomst rond 17.40 uur vast dat ook bij hen dieven ingebroken hadden. Hoe de daders de woningen konden binnen dringen en wat er precies werd gestolen is nog niet geweten. De politie onderzoekt de zaak. (KBG)