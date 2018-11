Inbraakpoging Kristien Bollen

18 november 2018

18u20

Bewoners van een huis in de Bergstraat in Tielt-Winge stelde bij hun thuiskomst zaterdagavond rond 21.20 uur vast dat dieven getracht hadden in te breken. Braaksporen waren duidelijk zichtbaar, de dieven raakten echter de woning niet binnen. De politie die de feiten vast stelde, onderzoekt de zaak verder.