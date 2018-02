Inbraakpogingen 19 februari 2018

02u23 4

Op verschillende plaatsen in de regio vonden afgelopen weekend diefstallen en inbraakpogingen plaats. Zaterdag was dat onder meer het geval in een woning aan de Glabbeeksesteenweg in Tielt-Winge en de Moespikstraat in Tienen. Op het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge werd ook een gauwdief op heterdaad betrapt. (GMA)