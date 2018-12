Inbraakpoging parfumeriezaak Kristien Bollen

28 december 2018

16u19

Bij de parfumeriezaak Ici Paris aan het Gouden Kruispunt in Sint-Joris-Winge poogden afgelopen nacht omstreeks middernacht dieven in te breken. De daders pleegden braak op een zijdeur, maar het inbraakalarm trad in werking. De daders namen de vlucht voor ze de zaak konden betreden.