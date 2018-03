Ilse De Keyzer leest voor uit 'Teckel Tokkel' 21 maart 2018

02u26 0 Tielt-Winge In het kader van de Kinderboekendag is schrijfster Ilse De Keyzer komende zaterdag te gast in de Standaard Boekhandel in Tielt-Winge.

De Keyzer, die zelf afkomstig is uit Tielt-Winge, zal voorlezen uit haar kinderboek 'Teckel Tokkel'. "Dat boek is gebaseerd op mijn eigen fantastische teckel", lacht ze. "Ik zal voorlezen, terwijl illustratrice Ina Hallemans de kinderen zal leren hoe ze zelf een teckel kunnen tekenen. Ze zal ook zelf live een demonstratie geven."





Kinderen vanaf 5 jaar zijn welkom. Afspraak om 14 uur in de Standaard Boekhandel. (GMA)