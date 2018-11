Ilse De Keyzer brengt tweede boek rond teckel Tokkel uit: “Inspiratie? Onze eigen hond, hé!” Tom Van de Weyer

17u14 0 Tielt-Winge ‘Teckel Tokkel viert Kerst’ is het nieuwste kinderboek van de hand van Ilse De Keyzer (37) uit Tielt-Winge. Inspiratie vond zij opnieuw bij Muyshond, het hondje van haar zoon. “Een grote bron voor nog meer verhalen over de guitige teckel”, klinkt het veelbelovend.

“Twee jaar geleden vroeg mijn zoon Alberic (8) om een hond”, vertelt Ilse. “Het is een teckel geworden, die we Muyshond doopten. Die ietwat rare naam is een verwijzing naar wezels, die zelf ook een langwerpig lijf hebben. En Muyshond bleek al snel een heuse muze. Ze is klein, maar pittig, waakzaam, koppig en af en toe wat ondeugend.”

De belevenissen met de hond brachten Ilse inspiratie voor haar eerste vertelboek ‘Teckel Tokkel’, voor kinderen vanaf 5 jaar. De illustraties zijn van de hand van Ina Hallemans uit Herselt, met wie Ilse in contact kwam via uitgeverij Clavis. “Vanaf het eerste moment zaten we op dezelfde golflengte”, vertelt Ina. “Toen de teksten klaar waren, legde Ilse uit welke scènes ze graag in de tekeningen tot leven wilde zien komen. En bij ieder verhaaltje had ik precies hetzelfde voor ogen. We hebben dan ook dezelfde humor.”

In het eerste boek wordt Tokkel uit een Asiel gehaald door zijn baasje Basiel. Het tweede deel dat nu in de rekken ligt, speelt zich dan weer af in de kerstperiode en bundelt grappige anekdotes tot een verhaal. Anekdotes die ook allemaal uit het leven gegrepen zijn. “Eén verhaaltje is een persoonlijk trauma van toen ik 4 jaar was”, lacht Ilse. “De hond die we toen hadden, kwam vast te zitten in een hol toen hij een rat achterna zat. De charme van de verhalen is dat ze erg herkenbaar zijn voor kinderen die een hond hebben.”

Deel drie en vier

Naast haar schrijfwerk is Ilse ook leerkracht Nederlands en Geschiedenis in een middelbare school in Leuven. Ze schreef ook al vier jeugdromans, maar blijft voorlopig even op het spoor van vertelboeken voor kinderen. “Onze hond is een onuitputtelijke bron van inspiratie, al wil ik het personage zeker niet uitmelken”, klinkt het. “Er komt dus geen ellenlange rist titels, genre ‘Tokkel gaat naar de kermis’. Al zou ik wel nog een deel drie en vier willen uitbrengen. Na de herfst en de winter is het tijd om avonturen te beleven in de lente en de zomer.”

“Mijn zoon Alberic is erg fier dat hij de rol van baasje Basiel kreeg”, vervolgt Ilse. “Hij heeft heel wat ideeën aangebracht voor vervolgverhalen. Ik ben al begonnen met schrijven en volgende week hebben we een afspraak bij de uitgever om onze ideeën te presenteren.”

‘Teckel Tokkel viert Kerst’ kost 15,95 euro, en is te koop in de Standaard Boekhandel-winkels in Aarschot en Tielt-Winge. Je kan het ook online bestellen bij bol.com en www.standaardboekhandel.be.