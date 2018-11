Heuvelstraat krijgt nog voor de winter laatste laag asfalt



Kristien Bollen

29 november 2018

19u55 0

De collector Tielt-Winge fase II bereikt zo stilaan de eindfase. De bewoners kregen het bericht in de brievenbus dat de toplaag van het asfalt morgen zal aangelegd worden, indien de weersomstandigheden het toelaten. Schepen van openbare werken Germaine Willems (Open Vld) : “Morgen zal inderdaad de toplaag geplaatst worden op de Heuvelstraat tussen huisnummer 42 en huisnummer 120, samen met het kruispunt van de Heuvelstraat en de Stevensstraat”, zo stelt de liberale schepen. “De aannemer vroeg om vanaf vandaag niet meer te parkeren op de rijweg zodat de weg immers volledig proper gemaakt kon worden en om vervolgens de voegband te kunnen aanbrengen. Vanaf 6 uur morgenochtend zullen de rijweg en dus ook alle opritten afgesloten zijn voor het verkeer omwille van de asfaltering die dag, De bewoners worden verzocht om dan buiten de werfzone te parkeren. Daags nadien is de ganse zone terug bereikbaar voor voertuigen. Dan starten we met de afwerking.”.