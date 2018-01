Het Mooi Alternatief lanceert bier voor goede doel 27 januari 2018

03u07 0 Tielt-Winge Hoeve Het Mooi Alternatief brengt dit voorjaar een eigen bier op de markt: 'Four Two'. Een licht, blond bier met een alcoholgehalte van 4,2 procent.

Het Mooi Alternatief opende in 2011 de deuren als schoonheidsinstituut. "Inmiddels hebben we ook een bistro geopend, een winkel met bio- en streekproducten, en een pluktuin waar klanten hun eigen groenten kunnen oogsten", vertelt Claudia Lefebvre, die de zaak samen met Johan Van Crombrugge uitbaat. "Alles draait hier dan ook rond welzijn. We willen niet alleen winst boeken, maar ook iets betekenen voor mensen die het minder goed hebben. Zo verkopen we al fairtrade-koffie van Puro, en we willen die lijn nu doortrekken met nog een ander product."





In mei op de markt

En dat ander product is Four Two geworden. Bedoeling is om dat biertje niet alleen in de hoeve aan te bieden, maar ook in cafés, winkels en grootwarenhuizen. "We onderhandelen momenteel met een brouwer, met als doel een lancering in mei", klinkt het. "En we zijn ook nog aan het bekijken welke winstmarge we zullen hanteren, om te bepalen hoeveel van de opbrengst naar het goede doel gaat." Dat goede doel zou onder andere Heksebörn zijn, een organisatie die opkomt voor vervolgde meisjes in Nigeria. Maar ook binnenlandse vzw's die zich inzetten voor zieken en kansarmen komen in aanmerking.





(VDWT)