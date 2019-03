Het Balanske richt eigen fonds op “Klanten zonder persoonsgebonden budget dreigen uit de boot te vallen” Tom Van de Weyer

01 maart 2019

18u44 0 Tielt-Winge Vrijetijdszorgcentrum Het Balanske start een fonds op voor ouders die de zorg van hun kind niet kunnen betalen. “De wachtlijst voor het persoonsgebonden budget loopt op tot tien jaar, terwijl kinderen dringend opvang nodig hebben. Dit leidt tot schrijnende toestanden”, zegt directeur Bert Van der Stappen.

Het Balanske is een centrum waar mensen met een beperking en hun gezin terecht kunnen voor dagbesteding en activiteiten. “Vroeger kregen centra als de onze geld van de overheid. Maar sinds enkele jaren is de financiering veranderd”, zegt Van der Stappen. “Hulpbehoevenden krijgen voortaan een persoonsgebonden budget van de overheid, naargelang de zorg die ze nodig hebben. Hiermee kunnen ze zelf hun eigen zorgverstrekker en opvang kiezen.”

“Voor velen is dat budget echter niet toereikend, en zo’n 20% van de hulpbehoevenden heeft het nog niet eens gekregen. De wachtlijsten lopen op tot tien jaar. Dit leidt tot schrijnende toestanden. Ik ken ouders die hun werk moeten opzeggen om thuis te moeten zorgen voor hun kind. Hier komen kandidaten aankloppen om hun kind aan ons toe te vertrouwen, maar ze hebben geen geld om onze diensten te betalen. Van drie gezinnen zijn we hun financiële toestand aan het onderzoeken om hen toch proberen te helpen.”

“Het kan lukken via een eigen fonds. Ik heb serviceclubs en bedrijven in de regio aangeschreven, of ze mee eentje willen oprichten. We gaan folders drukken en spreken ook de Gezinsbond aan. We proberen ervoor te zorgen dat klanten zonder budget een korting krijgen of maar de halve prijs moeten betalen. Let wel, dit fonds dient niet voor klanten die wel hun budget hebben.”

“Momenteel vragen we 100 euro voor een dag opvang. Dat komt neer op zo’n 2.000 euro per maand, wat voor de gezinnen zonder het budget al niet te betalen is. Eigenlijk zouden wij 108 euro moeten vragen, om energie en loonkosten betaald te krijgen.”

Het Balanske blijft intussen verder investeren in kwaliteitsvolle opvang. “We hebben pas een nieuw busje gekocht waarin rolstoelpatiënten kunnen vervoerd worden. We zoeken nog een chauffeur en heel wat vrijwilligers voor onze dagelijkse werking.”

“In september starten we met onze nieuwe opvang Kalebas, speciaal voor jongeren die niet meer schoolplichtig zijn, maar die omwille van hun handicap niet terecht kunnen op de arbeidsmarkt. Nu ze van school zijn zitten deze jongeren de hele dag thuis. In Kalebas zal plaats zijn voor 15 tot 20 mensen. Weldra beginnen we aan de nieuwbouw op het gekochte perceel verderop in de straat. In 2021 moet het klaar zijn, maar de opvang begint dit jaar al.”