Het Balanske organiseert eerste vormingsbeurs VDWT

22 januari 2019

Het Balanske, het vrijetijdszorgcentrum voor mensen met een beperking en hun gezin, organiseert een eerste vormingsbeurs op zaterdag 23 februari van 13.30 tot 17 uur in de Halensebaan 2. Op deze beurs stellen diensten en vertegenwoordigers hun producten voor, onder andere Konekt, Care Comfort en Happy Sense. Verschillende thema’s komen aan bod zoals kledij, wonen, werk, sport, vorming, reizen. De toegang is gratis. Inschrijven voor de informatieve sessies van de verschillende organisaties is verplicht via sophie@balanske.be, met de namen van de deelnemende personen.