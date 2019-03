Het Balanske opent nieuw dagcentrum Kalebas Tom Van de Weyer

04 maart 2019

10u39 0 Tielt-Winge Vrijetijdszorgcentrum Het Balanske start in september met het nieuwe dagcentrum ‘Kalebas’. Schoolverlaters met een beperking die niet terechtkunnen op de arbeidsmarkt krijgen er een zinvolle besteding. “We zoeken nog vijftig vrijwilligers, waaronder chauffeurs voor ons nieuwe mini-busje.”

Al 25 jaar voorziet Het Balanske een creatieve en zinvolle vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking en hun gezin. Jaarlijks komen er 1.250 gasten. “Kalebas is onze nieuwe dienstverlening voor schoolverlaters en jongvolwassenen vanaf 18 jaar. Ze kunnen bij ons terecht tijdens de week van 9 tot 16 uur, maar ook tijdens de weekends”, zegt coördinator Silke Willems.

“We bieden creatieve, sportieve, ontspannende en arbeidsgerichte activiteiten aan. Je kan bakkerij, muziek, crea, tuinieren en een cyberatelier volgen. Daarnaast is er ook sport en beweging en staan onze interactieve snoezelruimtes open voor gebruik. We voorzien ook in warme maaltijden en opvang voor en na de dagbesteding. Doorheen het jaar organiseren we uitstappen, een dansfeest en barbecue.”

“In de loop van dit jaar starten we met de nieuwbouw voor Kalebas die klaar moet zijn in 2021. Vanaf september gaat de opvang al door in ons huidige centrum.”

“We doen beroep op 250 vrijwilligers, maar zoeken nog minstens 50 vrijwilligers extra. Voor het onthaal, de stuurgroepen en de animatie van de speelpleinwerking zijn helpende handen welkom.” Kandidaten kunnen zich melden bij info@balanske.be. Info op www.balanske.be.