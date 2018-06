Het Balanske breidt uit met dagcentrum voor volwassenen 12 juni 2018

02u27 0 Tielt-Winge Het Balanske, het gezinsactiviteitencentrum voor personen met een beperking, gaat uitbreiden. De vzw heeft een aanpalend stuk grond gekocht, naast de parking De Winge van scholengroep GO. Tegen het voorjaar van 2020 moet er een dagcentrum komen voor volwassenen.

Het centrum zal 15 tot 20 plaatsen bieden voor mensen die niet meer schoolplichtig zijn, maar door hun beperking niet terecht kunnen op de arbeidsmarkt. "We willen het grote tekort aan opvang voor deze mensen wegwerken in de regio Diest, Aarschot, Tienen en Leuven", zegt directeur Bert Van Der Stappen.





Handicaps

"We halen hen zelf op met ons busje. Het centrum zal zeven dagen per week open zijn. We geven er een breed gamma aan ontspannende activiteiten, zoals brood bakken en computervaardigheid. Onze crèche, die momenteel 26 peuters opvangt, verhuist naar de benedenverdieping van de nieuwbouw. We zullen ook meer tijd besteden aan vorming voor scholen en organisaties over hoe om te gaan met handicaps."





Jaarlijks komen 2.000 gezinnen naar Het Balanske. Er werken 250 vrijwilligers. De verbouwing gaat 1,2 miljoen euro kosten.





De financiering gebeurt via toelage van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden), deels via eigen middelen van de vzw en dankzij sponsoring. (VDWT)