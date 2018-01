Harmonie geeft ontbijtconcert 24 januari 2018

02u30 0

De Koninklijke Harmonie 'De Weergalm der Winghe' organiseert haar tweede ontbijtconcert op zondag 11 februari in GC De Maere aan de Leuvensesteenweg 187. De harmonie biedt een gezellig en uitgebreid ontbijt aan, gevolgd door een sfeervol concert met een knipoog naar Valentijn. De harmonie brengt bewerkingen van popnummers en musicals rond het thema liefde. Het ontbijt begint vanaf 9 uur. Anderhalf uur later start het concert. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen tot en met 12 jaar betalen 10 euro. Inschrijven doe je best op voorhand. Dit kan tot en met 5 februari bij de bestuursleden of via info@weergalmwinge.org.





(VDWT)