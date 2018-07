Groen ontkent: "Er komt géén kartel met sp.a" 05 juli 2018

02u47 0 Tielt-Winge "Niet meer dan een roddel." Met die woorden doorprikt Groen-lijsttrekker Marleen De Vry de geruchten als zou haar partij een kartel vormen met sp.a. Al ziet die laatste dat blijkbaar wel nog altijd zitten.

"We hebben wel gepraat met sp.a voor de verkiezingen", bevestigt De Vry. "Zij hebben een kartel gesuggereerd, maar we hebben duidelijk gemaakt dat wij op 14 oktober met onze eigen lijst komen. Als je een kartel wilt vormen, dan begin je daar best al een jaar op voorhand mee. Maar onze lijst ligt al grotendeels vast sinds de nieuwjaarsreceptie. Jan Maes en Martine Vandebon staan op plaatsen twee en drie, een lijstduwer hebben we nog niet aangeduid. We gaan alleszins voor een tweede zetel in de gemeenteraad."





"We praten nog"

Schepen en voorzitter van sp.a Fons Lemmens geeft niet meteen op. "Wij zien een kartel met Groen wel nog zitten", zegt hij. "Zo kunnen we onze progressieve krachten bundelen. Onze thema's zijn voor een groot deel dezelfde. En we zijn nog steeds in gesprek met Groen. De tijd dringt om een gezamenlijke lijst samen te stellen." In de huidige opstelling van sp.a is Lemmens zelf lijstduwer. Eerste schepen Filip Broos is lijsttrekker, schepen Yvette Duerinckx staat op de tweede plaats. "Tijdens onze volgende partijvergadering moet er één en ander uitgeklaard worden over dat vermeende kartel", laat Broos nog weten.





Onenigheid bij N-VA

Ondertussen is er bij oppositiepartij N-VA onenigheid over de verdeling van de plaatsen op de lijst. Eén partijlid zou om die reden overwegen om met een eigen lijst op te komen, maar voorzitter Tom Werner reageert ontwijkend op dat gerucht. "Officieel weet ik hier niets van. En mocht het zo zijn, dan zal die bewuste persoon mij wel tijdig inlichten. Luc De Kerf wordt alleszins lijsttrekker. Nog deze maand keuren we onze volledige lijst goed." (VDWT)