Gratis rookmelder voor 80-jarigen 08 februari 2018

02u24 0 Tielt-Winge Inwoners die 80 jaar worden in 2018 en nog zelfstandig wonen, krijgen van de gemeente een rookmelder. Het eerste exemplaar was voor Paul Mine, die op 8 januari zijn verjaardag vierde.

"We organiseren al langer huisbezoeken bij de 80-jarigen", zegt OCMW-voorzitter Fons Lemmens (sp.a). " Maar in plaats van een tas, schenken we de jarige nu een rookmelder. Die wordt ook door een klusjesman van de gemeente geïnstalleerd."





Aanleiding van de actie is de brand in de Heuvelstraat, op 11 september van vorig jaar. Toen ging een complex met drie wooneenheden helemaal op in de vlammen. De vijftien bewoners konden wel tijdig ontkomen dankzij de rookmelders in het gebouw. "Het toont aan hoe cruciaal die toestellen kunnen zijn", aldus Lemmens. "Zo'n honderd inwoners krijgen er nu eentje cadeau. Ze kosten ons 20 euro per stuk, de brandweer geeft er tien jaar garantie op."





Paul Mine was alvast tevreden met zijn geschenk. "Zelf heb ik er al twee in huis, maar nu kan ik er op elke verdieping eentje hangen." (VDWT)