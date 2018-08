Gratis cursus fruitbomen snoeien bij Huize Hageland 01 augustus 2018

Regionaal Landschap Noord-Hageland organiseert een gratis cursus snoeien van hoogstamfruitbomen.





In de boomgaard naast Huize Hageland geeft een professionele snoeier toelichting bij verschillende snoeitechnieken en snoeimaterialen. De boomgaard is in de Oudepastoriestraat 22. Afspraak op vrijdag 24 ofwel zaterdag 25 augustus van 12.30 tot 16 uur. Info en inschrijvingen bij Stefan Smets: 016 61 92 23 of stefan.smets@rlnh.be.





Vermeld bij inschrijving je naam, adres, telefoonnummer en mailadres. (VDWT)