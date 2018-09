Gorilla's herschilderen basketterrein 06 september 2018

02u24 0 Tielt-Winge Het actieforum 'Iedereen Gorilla' krijgt ook in Tielt-Winge navolging. 'Ada de Gorilla' heeft gistermiddag de sportpleinen in Sint-Joris-Winge opgekalefaterd. Acht vrijwilligers deden mee.

"We hebben de lijnen van het basketterrein met rode krijtverf geaccentueerd. Ze waren met de jaren vervaagd. Het veldje voor beachvolleybal hebben we onkruidvrij gemaakt en er de hondendrollen weggehaald. Van het skatepark hebben we de glasscherven en troep bij elkaar geveegd. We geven een signaal aan de beleidsmakers om de sportaccommodatie in de gemeente op te waarderen", klinkt het.





Er waren al Gorilla's actief in Aarschot onder de naam Gust en in Diest als Tommy. In de openbare ruimte doen ze anoniem kleine ingrepen, zoals zwerfvuil opruimen, en laten daarna een merkteken of boodschap achter, meestal in krijt op de stoep. De acties zijn een suggestie om dingen te verbeteren in de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de gemeente.





"Aan de verkeersdrukte bij de lagere school van Winge zou iets mogen gedaan worden. In het kabouterbos in Tielt pleiten we voor betere speeltuigen. Sommige mensen kennen ons al van de picknicks die we georganiseerd hebben. Wie wil meedoen met Ada in Tielt-Winge kan zich aanmelden via onze Facebookpagina. Je mag gerust ook je eigen Gorilla zijn en zelf een actie beginnen, zolang het maar ludiek en constructief is."





(VDWT)