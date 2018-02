Gert Van denstorme trekt CD&V-lijst 02 februari 2018

Gert Van denstorme (39) wordt lijsttrekker voor CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Tamara Vande Reyde wordt de nummer twee. Andere namen worden later bekendgemaakt. Van denstorme woont in Tielt en werkt als jurist. De CD&V wil na zes jaar oppositie opnieuw mee het beleid uittekenen in Tielt-Winge. "Onze partij zal inzetten op ondersteuning van verenigingen en een secuur financieel beleid. We willen de gemeente ook bevrijden van de baksteen in haar maag. Het volgende bestuur mag zich niet verbranden aan peperdure gebouwen", zegt Van denstorme. (VDWT)