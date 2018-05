Gemeente schakelt over op rijk gas 17 mei 2018

02u25 0

Op 1 juni schakelt Infrax in Tielt-Winge over van arm op rijk gas. De invoer van arm gas vanuit Nederland wordt immers teruggeschroefd en in 2030 helemaal stopgezet. De gemeente beveelt aan om zo snel mogelijk gastoestellen zoals verwarmingsketels en kookfornuizen door een technicus of installateur te laten nakijken. Als het niet geschikt blijkt te zijn voor rijk gas, dan moet het vervangen of aangepast worden. Meer informatie op www.infrax.be/vanarmnaarrijkgas of het nummer 075/35.30.20. (VDWT)