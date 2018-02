Gemeente gaat akkoord met invoering van statiegeld 20 februari 2018

02u26 0

De gemeenteraad hield op vraag van EcoWerf een principiële stemming over het al dan niet invoeren van statiegeld op drankblikjes en plastic flessen. Alle partijen stemden voor, zolang de selectieve inzameling met de blauwe en roze zak bewaard blijft en de invoering van het statiegeld niet leidt tot overmatige kosten. Enkel oppositiepartij N-VA stemde tegen. "Statiegeld is een asociale maatregel", verklaarde raadslid Marleen Vanden Bosch "De verwerking van het leeggoed wordt doorgerekend aan de logistiek en de consument. Dranken worden duurder voor iedereen, in een poging een kleine groep mensen aan te sporen hun afval in de vuilnisbak te gooien. Blikjes en PET-flessen naar de winkel terugbrengen verhoogt de drempel voor de consument. Al het overige zwerfvuil wordt niet aangepakt. Er is geen zekerheid dat statiegeld de gemeentelijke kosten voor zwerfvuil aanzienlijk zal doen dalen."





Inmiddels zijn al 36 Vlaamse steden en gemeenten aangesloten bij de Statiegeldalliantie, die aan de Vlaamse regering vraagt het systeem in te voeren. (VDWT)