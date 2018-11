Gemeente beraadt zich over retributies en laat masten vallen Tom Van de Weyer

09 november 2018

16u51 0

De gemeenteraad heeft een rits retributiereglementen voor 2019 gestemd. De belasting op pylonen en masten is er niet meer bij, wat de oppositie verraste. Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) gaf toelichting: “De uitbaters en de Vlaamse overheid betwistten deze retributie. Het kostte ons meer aan gerechtskosten dan dat we inkomsten hadden. De advocatuur werd er rijk van, maar de gemeente niet. Het ging overigens maar om acht aanslagen per jaar.” Raadslid Luc De Kerf (N-VA) stelde voor om andere retributies ook eens te onderwerpen aan een kosten-batenanalyse, zoals de belasting op geldautomaten. “De meeste retributies hebben een ontradend doel, ze zijn er niet om de stadskas te spijzen”, aldus Beeken.

De oppositiepartijen stemden tegen of onthielden zich bij de herneming van verschillende retributies. Raadslid Rudi Meeus (CD&V) stemde als enige consequent iedere keer. “De meerderheid wil steeds maar inkomsten halen nog voor er een begroting is.” Volgens raadslid Marleen Devry (Groen) halen belastingen weinig uit als er geen beleid rond gevoerd wordt. “Je kan het opruimen van afvalstoffen belasten, maar er wordt geen moeite gedaan om overtreders te betrappen. Er is een belasting op niet-geadresseerd commercieel drukwerk, maar grote winkelketens uit Diest zorgen hier voor een papierberg in de brievenbussen.”