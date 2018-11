Gele hesjes duiken op aan Gouden Kruispunt Kristien Bollen

29 november 2018

In de late namiddag doken aan het Gouden Kruispunt in Sint-Joris-Winge gele hesjes op. De Vlaams-nationalistische organisatie Voorpost had via sociale media opgeroepen voor deze actie. Welgeteld drie gele hesjes doken op. De actie was verder niet aangekondigd, toch werd de lokale politie op de hoogte gebracht en hield een oogje in het zeil. De leden van de Voorpost hielden het vrij rustig en deelden zowat duizend flyers uit met hun ongenoegen tegen de torenhoge taksen op brandstof, elektriciteit en water. Emanuel Maris (56) van de afdeling Limburg :”We willen de autobestuurders niet lastig vallen, laat staan hen hinderen. Te laat op het werk of te laat thuiskomen is nooit leuk. Met deze actie willen we ons bekend maken. We hebben nog andere acties op ons programma staan en we hopen dat meerdere mensen ons gaan steunen door op te komen voor ons Vlaanderen. We sluiten echter niet uit dat er andere acties komen zoals overheidsgebouwen te blokkeren. Deze wantoestanden kunnen zo niet verder.”