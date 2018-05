Geldautomaat opgeblazen met gas BRUTALE OVERVALLERS MAKEN CAMERA'S EERST ONKLAAR KRISTIEN BOLLEN

16 mei 2018

02u40 0 Tielt-Winge Aan het Gouden Kruispunt in Sint-Joris-Winge hebben brutale overvallers gisterochtend het KBC-geldautomaat opgeblazen. Ze gingen met al het geld aan de haal. Als de plofkoffer gewerkt heeft, is het wel niet meer bruikbaar.

Rond.3.30 uur kreeg het beveiligingssysteem van de bank een eerste "foutmelding". Iets later was de bewakingsfirma ter plaatse. Bleek dat de geldautomaat opgeblazen was. De luide knal was in de buurt heel duidelijk te horen. Bij de explosie raakte niemand gewond, al vloog de zware afsluitingsdeur van de automaat op het naastgelegen terras van brasserie Centro. DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, kwam ter plaatse omdat er mogelijk springstoffen gebruikt waren. Dat bleek niet het geval, de daders hadden een soort gas in de cabine gespoten.





Biljetten van 20 en 50

Zaakvoerder Maxim Willems van Centro vernam het nieuws via de sociale media. "De schade is aanzienlijk. Al beperkt ze zich tot het terras. Glasscherven liggen verspreid, stoelen en tafels sneuvelden." Maxim opende zijn zaak gisteren iets later. "KBC zorgde ervoor dat alles voor de middag opgeruimd was. De schade aan het terras zal later hersteld worden." Dat de daders goed voorbereid waren, kan Maxim bevestigen. "Ze maakten mijn camera's onklaar zodat ze niet gefilmd konden worden."





De automaat is vernield. De daders zijn met het geld aan de haal gegaan, enkele briefjes van 20 en 50 euro lagen op de grond bij aankomst van politie. Over de omvang van de buit kan niemand iets kwijt.





Negen jaar geleden gebeurde een gelijkaardige overval op een geldautomaat op het Gouden kruispunt, aan de overzijde van het winkelcentrum. Ook toen bliezen overvallers met gas de automaat op. KBC-perswoordvoerder Stef Leunens: "Bij mijn weten is dit het eerste dergelijke voorval bij KBC. Ook een vrijstaand automaat is goed beveiligd. Of het geld nog bruikbaar is? Weinig waarschijnlijk, want er wordt inkt op gespoten en er zijn andere mechanismen ingebouwd. Of er op die plek weer een vrijstaande geldautomaat komt, weten we nog niet".





Het technisch labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Voorlopig is er van de daders geen spoor. Politie vraagt tips en informatie door te geven via 013/350 350. Ze bekijkt de camerabeelden uit de buurt. Daarop zou te zien zijn hoe een kwartier voor de feiten vier personen zich op de parking begeven, wat later gevolgd door een wagen. Nadien reed die weg richting van Diest. "Het gaat in ieder geval om zware criminaliteit."