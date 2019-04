Fruit Vanhellemont stelt bedrijf open tijdens Bloesemfeest Tom Van de Weyer

03 april 2019

16u05 2 Tielt-Winge Fruitbedrijf Vanhellemont houdt haar Bloesemfeest op zaterdag 20 april. Van 12 tot 17 uur staan verschillende activiteiten op het programma.

De familie Vanhellemont leidt je rond langs de koelcellen en de sorteerhal en vertelt over het telen, plukken, bewaren en sorteren van het fruit. Zo leer je welke weg het fruit aflegt van de boom tot bij de consument. De rondleidingen starten om 14, 15 en 16 uur. Om 15 uur is er een tolk Vlaamse gebarentaal bij.

Vanaf 12 uur is de picknick beschikbaar, die je vooraf moet bestellen (uiterlijk op 17 april) via bloesemfeest2019@tielt-winge.be of 016 46 82 73, van 9 tot 12 uur.

De begeleide fietstocht langs de bloesemkunstwerken vertrekt om 14 uur. Je kan zelf een fietstocht uitkiezen op www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/bloesems/fruitbeeldige-fietsroutes

De bloesemwandeling met gids (ongeveer acht kilometer) loopt doorheen de boomgaarden en verkent de dorpsgeschiedenis van Meensel-Kiezegem. Het vertrek is om 14 en 15 uur. Deelname is gratis. Info bij davy.ickx@scarlet.be op 016 63 24 16.

Doorlopend is er animatie voor kinderen. Zo is er een knuffelhoek met lammetjes en een koesterzoektocht. Regionaal Landschap Noord Hageland houdt een infostand. Er is ook en imker met honingbijen. Het bedrijf ligt in de Heibosstraat 17 in Meensel-Kiezegem.