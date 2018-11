Frituur De Volle Frietzak bekroond met Horeca Award Tom Van de Weyer

17u57 4 Tielt-Winge Frituur De Volle Frietzak heeft maandag de nationale Horeca Award gekregen in de categorie afhaalrestaurants. In de San Marco Village in Schelle werd de Wingse frituur verkozen boven 19 finalisten.

Uitbaters Marc Asselberghs en Rabiaa El-Hajui hebben hun frituur pas in februari geopend, op de Leuvensesteenweg 99 in de voormalige krantenwinkel in het centrum van Sint-Joris-Winge. Marc had voordien een winkel in tuinmachines in Engsbergen. Rabiaa wist al hoe je goeie frieten bakt, want ze werkte in frituur Oud-Heverlee dat in 2014 de Horeca Award kreeg, zeg maar de Oscar voor de kleine zelfstandigen.

“We hebben heel wat vakjury over de vloer gehad die anoniem kwam eten en ons beoordeelden. Het geheim van ons succes? We hebben heel speciaal frietvet. Je moet het minstens om de twee dagen verversen. De voorbak is essentieel voor een knapperige portie frieten.” Intussen heeft het koppel ook het kwaliteitslabel Best-Frit behaald, waarvan er maar 180 zijn in België.

“Voor onze zelfgemaakte rundsaté met speciale kruiding komen de klanten vanuit Leuven en verder. Door de week zijn we open van 11 tot 23 uur en in het weekend van 11 tot 2 uur. Nu we zo bekend aan het worden zijn, komen er steeds meer klanten. We gaan iemand vragen om af en toe eens bij te springen achter de frietketel”, aldus het echtpaar.