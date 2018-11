Fietser gewond door ontbrekende signalisatie Kristien Bollen

30 november 2018

In de Reststraat in Tielt-Winge kwam gisterenavond rond 19.55 uur een 35-jarige fietser uit Holsbeek ten val. In de straat zijn wegenwerken aan de gang, ook aan het fietspad. Er was echter geen signalisatie aanwezig waardoor de fietser niet opmerkte dat het fietspad opengebroken was en kwam ten val. De man raakte lichtgewond, zijn fiets zwaar beschadigd.