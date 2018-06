Fietser gewond bij val 28 juni 2018

Een fietser is maandagochtend om 10 uur zwaar ten val gekomen in de Bensbergstraat in Tielt-Winge. Er waren geen andere weggebruikers betrokken bij het ongeval. De man werd met een wonde aan de knie overgebracht naar het ziekenhuis van Tienen. (VDWT)