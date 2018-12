Eretitels en afscheid tijdens laatste gemeenteraad Tom Van de Weyer

21 december 2018

Bij het einde van de laatste gemeenteraad werd hulde gebracht aan raadsleden en van sommigen werd gepast afscheid genomen. Als laatste agendapunt werden de eretitels gestemd voor verdienstelijke schepenen en raadsleden. Filip Broos, Agnes Van de Gaer, Germaine Willems en Yvette Duerinckx, Vic Deschryver en Fons Lemmens kregen de eretitel van schepen. Rudi Beeken, Paul Delimon, Vic Deschryver, Rudi Meeus en Filip Broos kregen de eretitel van gemeenteraadslid met 18 jaar onberispelijke staat van dienst. Paul Delimon zwaait af na 24 jaar gemeentepolitiek en kreeg een applaus.

Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) kwam met een verassende mededeling. “Het heeft Zijne Majesteit de koning behaagd om onze schepen Germaine Willems te onderscheiden in de Gouden Palmen van de Kroonorde, voor haar jarenlange verdienste in de samenleving.” Beeken trok als vertegenwoordiger van de hogere overheid zijn burgemeesterssjerp aan en speldde zijn partijgenote het ereteken op. Willems wordt in de komende legislatuur schepen van Jeugd, Cultuur en Sport.

Geen enkel raadslid ging donderdag met lege handen naar huis. Afscheidnemend voorzitter Marcel Vande Gaer (die steeds elke onderscheiding heeft geweigerd) schonk aan iedereen als aandenken een houten serveerplank met inscriptie. “Gelukkig hebben we nooit echt ruzie gemaakt. Ik kan met een gerust hart afsluiten”, zegt Vande Gaer.