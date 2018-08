Duitse Cremlingen woont herdenking WO II bij 06 augustus 2018

02u31 0

Oudstrijdersverenigingen hebben zondag 25 bloemenkransen neergelegd bij het monument voor de slachtoffers van de vergeldingsacties in augustus 1944. In de kerk van Kiezegem deed gastspreker en auteur Sis Van Eeckhout een opmerkelijke uitspraak. "Hier wordt de herinnering aan het drama van '44 springlevend gehouden, maar elders in Vlaanderen doet de naam Meensel-Kiezegem geen belletje meer rinkelen. Het verhaal is nochtans voor alle tijden en ik blijf het vertellen." Voor het eerst was ook het stadsbestuur aanwezig van het Duitse Cremlingen, waar verschillende inwoners van Meensel-Kiezegem op transport werden gezet naar het concentratiekamp van Neuengamme. Volgend jaar gaat de herdenking gepaard met de opening van het nieuwe oorlogsmuseum door de vereniging NCPGR Meensel-Kiezegem '44. (VDWT)