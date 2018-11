Droogte 2018 erkend als landbouwramp Kristien Bollen

22 november 2018

17u37 0

De droogte in de lente en de zomer van 2018 is erkend als landbouwramp. Dat betekent dat landbouwers een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen. Schepen van landbouw Agnes Van de Gaer : “Wie een vergoeding wenst naar aanleiding van de vaststellingen van onze gemeentelijke schattingscommissie, die kan daartoe inderdaad een aanvraag doen”, zo legt de liberale schepen uit. “Die aanvraag kan per post, per mail of tegen ontvangstbewijs gebeuren, maar ze moet wel uiterlijk op 28 februari 2019 binnen zijn.”.

Het benodigde formulier kan u via de link (lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/droogte-2018) download. De gemeente zal de processen-verbaal van de schattingscommissie tijdig bezorgen aan de bevoegde Vlaamse administratie.