Drank gestolen 03 juli 2018

In de Beurtstraat in Tielt-Winge stelde men zondagvoormiddag rond 10.50 uur vast dat dieven hadden ingebroken in een festivaltent die in een nabijgelegen weide opgesteld stond.





De dieven maakten enkele flessen sterke drank vanuit de bar buit. (KBG)