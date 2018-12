Dieven slaan toe in schooltje Kristien Bollen

07 december 2018

In een schooltje in de Haldertstraat in Houwaart in Tielt-winge stelde men deze ochtend vast dat dieven ingebroken hadden. De daders knipten de omheining door en forceerden een houten buitendeur en raam. In het secretariaat werden kasten en burelen doorzocht, de daders gingen aan de haal met wat geld. De politie onderzoekt de zaak verder.