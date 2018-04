Dieven slaan toe in Houwaartstraat 03 april 2018

Bewoners van een huis in de Houwaartstraat in Tielt-Winge stelde zondagvoormiddag rond 11.55 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Hoe de daders de woning konden binnendringen en wat er precies werd gestolen is echter nog niet geweten. (KBG)