Dieven gaan aan de haal met Sinterklaascadeautjes Kristien Bollen

29 november 2018

In de buitenschoolse kinderopvang Sjoko-Tof in de Haldertstraat in Houwaart bij Tielt-Winge stelde men deze week een inbraak vast. Hoe de dieven het gebouw konden binnendringen, is nog niet duidelijk. De Sint had net cadeautjes gebracht, maar nog voor de kinderen die konden vinden, waren de dieven aan de haal gegaan met alle cadeautjes. Hoeveel kinderen het slachtoffer zijn van deze diefstal is niet geweten, bij de kinderopvang en het OCMW was er niemand die hierover meer uitleg wilde geven.