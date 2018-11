Dieven beproeven geluk in parfumeriewinkel Kristien Bollen

14 november 2018

Op het Gouden Kruispunt in Sint-Joris-Winge probeerden dieven afgelopen nacht hun slag te slaan in een parfumeriewinkel. De daders konden de nooddeur forceren om de zaak binnen te dringen. Helaas voor de dieven trad het inbraakalarm in werking en ontwikkelde zich al snel heel veel rook waardoor de daders geen steek meer voor de ogen konden zien en ze noodgedwongen de vlucht moesten nemen. De buit bleef beperkt tot enkele flesjes reukwaren.