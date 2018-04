Dieven aan de haal met geld en juwelen 14 april 2018

Bewoners van een huis in de Berkendreef in Tielt-Winge hebben dieven over de vloer gehad. Donderdagavond stelden ze de inbraak vast. De daders sloegen een raam aan de achterzijde van de woning stuk om binnen te dringen. De dieven doorzochten zowat alle vertrekken en gingen aan de haal met juwelen en een spaarpotje. De politie die de feiten vaststelde, heeft een onderzoek geopend. (KBG)